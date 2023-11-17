«Пришло время прекратить магические размышления о поражении России»: о чем пишут американские СМИ

Юджин Румер, автор колонки, бывший офицер американской разведки акцентирует внимание на несколько ключевых моментов: Контрнаступление Украины не привело к значительному прорыву, который укрепил бы ее позицию на переговорах, а поддержка США уменьшилась.
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