Звёзд много, а вот уникальных игроков — раз-два и обчёлся!Кто лучше всех в мире закрывает фланги обороны и кого невозможно остановить в атаке«Команда мечты» от Редвана Мемешева@crimea24_sportЧитать подробнее+видео>>> .