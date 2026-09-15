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Иркутск Сегодня

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Суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Шелеховского района, который скрыл статус пенсионера

В Шелеховском районе кандидат в депутаты указал в документах, что он «домохозяин», хотя на самом деле уже два года получал пенсию.

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