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Axon разместила конвертируемые облигации на $1 млрд под 0%

Axon разместила конвертируемые облигации на $1 млрд под 0%

Axon Enterprise, производитель оборудования и программного обеспечения для правоохранительных органов, объявила 16 сентября о цене размещения $1 млрд конвертируемых старших облигаций со ставкой 0% и погашением в 2031 году.

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