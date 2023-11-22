Новак: На газификацию регионов выделят почти 800 миллиардов рублей

Средний уровень газификации российских регионов вырос до 74 процентов. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Александр Новак в ходе «правчаса» «Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации» в Совфеде 22 ноября.