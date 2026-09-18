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Нижегородская правда

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На мосту через реку Шелокшонка на трассе М‑7 «Волга» завершили укладку выравнивающего слоя из бетона на левой части моста

На мосту через реку Шелокшонка на трассе М‑7 «Волга» завершили укладку выравнивающего слоя из бетона на левой части моста

Укладка выравнивающего слоя из бетона завершена на левой части 120-метрового моста через реку Шелокшонка, расположенного на трассе М‑7 «Волга» (участок обхода Нижнего Новгорода).

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