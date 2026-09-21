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Царьград

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В Краснодаре после жалобы жителей отремонтировали лавочки на Вавилова

В Краснодаре после жалобы жителей отремонтировали лавочки на Вавилова

После жалобы жительницы округа Нины Веденичевой депутат Александр Грачев направил обращение в управление коммунального хозяйства, после чего на пешеходной зоне между домами №14 и №16 отремонтировали и покрасили лавочки и урны.

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