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Плющенко о командном турнире Пекина-2022: «В танцах нет альтернативы Синициной и Кацалапову. Не ставить же Дэвис и Смолкина – это незаслуженно!»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о составе сборной России на командный турнир Пекина-2022, который стартует 4 февраля.

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