Пользователи Telegram раскритиковали идею запретить россиянам въезжать на Украину

Бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) Сергей Стерненко зарегистрировал петицию, в которой просит президента Украины Владимира Зеленского ограничить въезд в страну гражданам РФ или ввести для них визовый режим.