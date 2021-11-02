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Пользователи Telegram раскритиковали идею запретить россиянам въезжать на Украину

Пользователи Telegram раскритиковали идею запретить россиянам въезжать на Украину

Бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) Сергей Стерненко зарегистрировал петицию, в которой просит президента Украины Владимира Зеленского ограничить въезд в страну гражданам РФ или ввести для них визовый режим.

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