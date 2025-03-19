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Царьград

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Евгений Сидоров выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Евгений Сидоров выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

На чемпионате России по биатлону Евгений Сидоров одержал победу в масс-старте, преодолев 15 км за 40 минут и 40 секунд.

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