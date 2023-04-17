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Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Лоб опроверг заявление Осечкина о своем «расстреле»

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Лоб опроверг заявление Осечкина о своем «расстреле»

«Расстрелянный» в расследовании основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (физлицо, выполняющее функции иностранного агента) боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петров вышел на связь, чтобы доказать лживость соответствующих заявлений.

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