Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Лоб опроверг заявление Осечкина о своем «расстреле»

«Расстрелянный» в расследовании основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (физлицо, выполняющее функции иностранного агента) боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петров вышел на связь, чтобы доказать лживость соответствующих заявлений.
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