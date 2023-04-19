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80 лет назад был создан легендарный «СМЕРШ»

80 лет назад был создан легендарный «СМЕРШ»

19 апреля 1943 года Совет народных комиссаров СССР постановил: «Управление Особых отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать Народному Комиссариату Обороны, реорганизовав его в Главное Управление Контрразведки НКО «Смерть шпионам».

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