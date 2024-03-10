DE: Европейцы обсуждают отправку войск на Украину в связи с отсутствием помощи США

Профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О’Брайен выступил с заявлением о том, что политики стран Европы проводят обсуждение вопроса ввода войск на территорию Украины в связи с отсутствием помощи Киеву со стороны Штатов.
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