Профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О’Брайен выступил с заявлением о том, что политики стран Европы проводят обсуждение вопроса ввода войск на территорию Украины в связи с отсутствием помощи Киеву со стороны Штатов.