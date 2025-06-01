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Мирный исход на Украине: Келлог и Дмитриев обсуждают урегулирование конфликта

Мирный исход на Украине: Келлог и Дмитриев обсуждают урегулирование конфликта

Специальный посланник США Кит Келлог выразил уверенность в мирном решении украинского конфликта, а представитель РФ Кирилл Дмитриев подчеркивает важность конструктивной работы.

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