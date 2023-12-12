Американский X-37B полетает над приполярными регионами России

ArsTechnica: корабль X-37B ВВС США полетает над приполярными регионами России Многоразовый беспилотный космический корабль X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США, запуск которого должен состояться на текущей неделе, полетает над приполярными регионами России, следует из анализа его возможной траектории, проведенной экспертом Марко Лангбруком.