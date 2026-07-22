Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Британская компания начнет производить гаубицы на Украине

Британская компания начнет производить гаубицы на Украине

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems договорилась с украинским партнером, название которого не раскрывается, о выпуске в республике буксируемых 105-миллиметровых гаубиц L119 Light Gun.

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