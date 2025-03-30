Эксперт назвал условие выхода России в лидеры по добыче редкоземельных металлов

Россия может сравняться со странами-лидерами по объему добычи редкоземельных металлов (РЗМ), которыми являются США и Китай при условии создания технологии раздельного извлечения элементов и производства конечной высокотехнологичной продукции.
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