3.3 ЗВЕЗДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ.

4. АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ОШИБОЧНЫХ РАБОТ ПО ДАТИРОВКЕ АЛЬМАГЕСТА НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗВЕЗД. 4.
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