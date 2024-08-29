Топ-менеджер Сбера вошла в наблюдательный совет Национальной экологической премии

Татьяна Завьялова вошла в набсовет Национальной экологической премии Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова стала членом Наблюдательного совета Национальной экологической премии «Комсомольской правды».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии