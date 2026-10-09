Новое пространство предлагает бизнесменам персонального менеджера

Первый этаж нового офисного пространства предлагает услуги для предпринимателей и клиентов с индивидуальным подходом, включая программу «Привилегии» и бесплатный Wi-Fi.
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