Москва готова к полному разрыву отношений с США

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Виктор Онегин
Что за чушь! По статейке в газетёнке людям мозги полоскать.
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8 час.
Андрей
Единственное, что меня заинтересовало в статье, так это то, что в России разрабатывается новая доктрина применения ЯО в свете событий на Украине..
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8 час.
Олег Самойлов
А вот тут &quot;...Земля не их и они много не теряют...&quot; Ильдус Мамлеев НЕ прав! Там именно украинской землицы и осталось-то только на кладбищах! Все остальное на корню скуплено!
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5 час.

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