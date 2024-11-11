КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ На фоне невнятного писка под ковром международных политических мышей замглавы МИД России Сергей Рябков вчера сделал несколько важных заявлений.
Москва готова к полному разрыву отношений с США
Комментарии
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Виктор Онегин
Что за чушь! По статейке в газетёнке людям мозги полоскать.
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8 час.
Андрей
Единственное, что меня заинтересовало в статье, так это то, что в России разрабатывается новая доктрина применения ЯО в свете событий на Украине..
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8 час.
Олег Самойлов
А вот тут "...Земля не их и они много не теряют..." Ильдус Мамлеев НЕ прав! Там именно украинской землицы и осталось-то только на кладбищах! Все остальное на корню скуплено!
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5 час.
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