Москва готова к полному разрыву отношений с США

Единственное, что меня заинтересовало в статье, так это то, что в России разрабатывается новая доктрина применения ЯО в свете событий на Украине..

Олег Самойлов

А вот тут "...Земля не их и они много не теряют..." Ильдус Мамлеев НЕ прав! Там именно украинской землицы и осталось-то только на кладбищах! Все остальное на корню скуплено!