Посол Антонов: США готовят общество к одобрению любых антироссийских мер на саммите НАТО

По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, в США проводятся активные мероприятия с целью формирования благоприятного общественного мнения для поддержки любых антироссийских решений, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе.
По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, в США проводятся активные мероприятия с целью формирования благоприятного общественного мнения для поддержки любых антироссийских решений, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе.
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