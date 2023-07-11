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Посол Антонов: США готовят общество к одобрению любых антироссийских мер на саммите НАТО

Посол Антонов: США готовят общество к одобрению любых антироссийских мер на саммите НАТО

По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, в США проводятся активные мероприятия с целью формирования благоприятного общественного мнения для поддержки любых антироссийских решений, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе.

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