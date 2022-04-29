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Захарова: История вокруг Би-2 – казус группы

Захарова: История вокруг Би-2 – казус группы

Известия/ALEXANDR KAZAKOV Скандал с отказом группы Би-2 выступать в Омске на сцене из-за баннера с символом Z - "казус" музыкального коллектива.

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Комментарии
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Sergiy Che
Нехай пидорасики в бандеристан едут спивать - там эта буква у бандеровни такие же реакции вызывает...)))
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1 г.
Тамара
Так точно! Полностью согласна. Хотят зарабатывать на народе, а сами оь
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1 г.
Т
Тамара
...простите, продолжаю, а сами же от народа и ограждаются.
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1 г.

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