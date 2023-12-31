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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс о заступе Леброна: «Я уже видел, как на победу под сирену бросаю»

Защитник «Миннесоты» признался, что ему было все равно, какое решение вынесут арбитры после спорного 3-очкового Леброна Джеймса («Лейкерс»).

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