Группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 3 января сообщил, что авиация и артиллерия уничтожили четыре пункта временной дислокации, сорвали три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении.
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