Российская Арктика: подводные горы и материковый континентальный шельф

Как мы писали ранее, вопрос определения исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа в Арктике не теряет своей актуальности в силу непреходящего политического и экономического значения.
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