НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 737 подписчиков

Лёгкий / Средний танк Тип 89 (Type 89 Medium Tank I-Go). С рождения устаревший

Лёгкий / Средний танк Тип 89 (Type 89 Medium Tank I-Go). С рождения устаревший

Танк, который появился в конце 20-х, а в войска пошёл в начале 30-х, и сразу устарел. Он создавался для войны, которая прошла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх