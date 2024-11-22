Семьи бойцов СВО познакомят с красотой дикой природы на фотовыставке в Москве

Гостей ожидают интересные экскурсии В столице в настоящее время проходит фестиваль дикой природы. В рамках фестиваля для участников СВО и их семей организаторы предлагают еженедельные познавательные экскурсии с участием биологов и профессиональных фотографов, сообщается на портале мэрии Москвы.
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