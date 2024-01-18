В Конгрессе заявили, что не приемлют помощь Киеву без преодоления погранкризиса

Global Look Press/Omar Martínez/dpa Любой законопроект по выделению дополнительных бюджетных ассигнований должен в первую очередь касаться вопроса безопасности границы США, заявил в беседе с телеканалом CNN спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
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