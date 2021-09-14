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Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать каждый месяц

Большинство россиян хотели бы ежемесячно получать зарплату в размере 50 – 70 тысяч рублей. Этих денег им достаточно для комфортной жизни, об этом свидетельствует исследование аналитического центра университета «Синергия», сообщает РИА «Новости».

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