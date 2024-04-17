Депутат Немкин объяснил, как защитить смартфон от взлома

Злоумышленники все чаще совершают удачные попытки взлома смартфонов. Как уберечь свой телефон, рассказал депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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