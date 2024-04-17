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Депутат Немкин объяснил, как защитить смартфон от взлома

Депутат Немкин объяснил, как защитить смартфон от взлома

Злоумышленники все чаще совершают удачные попытки взлома смартфонов. Как уберечь свой телефон, рассказал депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

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