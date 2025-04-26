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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болтер, выигравшая у Паолини три гейма: «Спасибо за бесплатный мастер-класс»

Болтер, выигравшая у Паолини три гейма: «Спасибо за бесплатный мастер-класс»

Она пришла в комментарии к посту, который итальянка, победившая 6:1, 6:2, опубликовала после их матча.

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