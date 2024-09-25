Трамп: Зеленский делает грязные маленькие выпады в мою сторону

Участник американской президентской гонки Дональд Трамп обрушился с критикой на прибывшего в страну с рабочим визитом главу киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в попытках совершать определённые нападки в свою сторону.
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