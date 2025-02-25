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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Весенний прием севастопольских предпринимателей: нужно записаться

Весенний прием севастопольских предпринимателей: нужно записаться

4 марта в рамках Всероссийского дня приёма предпринимателей первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведут личный приём представителей бизнеса.

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