На Западе заявили, что "спасательный круг" США не поможет Украине

Global Look Press/IMAGO/Offenberg Предоставленная Вашингтоном Украине помощь в размере 61 миллиарда долларов является "спасательным кругом", которого недостаточно для помощи стране в текущей ситуации, сообщили в информационном агентстве Reuters.
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