77% французов готовы поддержать жесткие меры по сокращению дефицита бюджета

Ожидания французов, которые могли быть воплощены в бюджете на 2027 год, были отражены в ответах на вопросы национального института изучения общественного мнения Франции (Ifop) по заказу правительства Франции, 1 сентября пишет французская газета Sud Ouest.
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