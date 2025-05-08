Участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Красной Звезды Семен Зеленский — дед президента Украины Владимира Зеленского — сражался, в частности, за то, чтобы отбить у лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера на Украине запасы стратегически важного металла марганца, которые его внук сейчас отдает США.
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