«В Калининграде ощущается атмосфера праздника». Рахим Чахкиев — о «Кубке Балтики»

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев стал почетным гостем Всероссийского фестиваля боевых искусств «Кубок Балтики» в калининградском Дворце спорта «АВТОТОР-Арена» и ответил на вопросы «Плеймейкера».
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