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США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер передали Москве и Киеву обновленные версии мирных соглашений по Украине, скорректированные с учетом изменившейся с февраля ситуации на фронте и в политике, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

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