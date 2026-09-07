США обновили мирные предложения по Украине после тупика в переговорах - FT

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер передали Москве и Киеву обновленные версии мирных соглашений по Украине, скорректированные с учетом изменившейся с февраля ситуации на фронте и в политике, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.