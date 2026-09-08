Новак потребовал строго следить за маркировкой бензина экологических классов К2–К4

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в правительстве заявил о необходимости повысить точность прогнозирования конъюнктуры на рынке нефтепродуктов для своевременного реагирования на колебания спроса и предложения, передает «ФедералПресс».