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ФедералПресс

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Новак потребовал строго следить за маркировкой бензина экологических классов К2–К4

Новак потребовал строго следить за маркировкой бензина экологических классов К2–К4

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в правительстве заявил о необходимости повысить точность прогнозирования конъюнктуры на рынке нефтепродуктов для своевременного реагирования на колебания спроса и предложения, передает «ФедералПресс».

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