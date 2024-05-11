Их разыскивает полиция: Гройсман, Данилов, Аваков...

Накануне торжественного вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Путина на официальных ресурсах МВД РФ появилась информация о розыске бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, а также Алексея Данилова, до недавнего времени возглавлявшего Совет национальной безопасности и обороны, а теперь отправленного послом в Молдавию.