Россиянам начали предлагать банковские карты Таджикистана

На фоне ужесточения правил выдачи платежных карт нерезидентам в Казахстане в начале этого года россиянам стали предлагать удаленное оформление карт банков из других стран Средней Азии — Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
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