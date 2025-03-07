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Россиянам начали предлагать банковские карты Таджикистана

Россиянам начали предлагать банковские карты Таджикистана

На фоне ужесточения правил выдачи платежных карт нерезидентам в Казахстане в начале этого года россиянам стали предлагать удаленное оформление карт банков из других стран Средней Азии — Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

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