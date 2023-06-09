Театр абсурда

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OilPrice: зачем Россия хочет возродить трубопровод ТАПИ

OilPrice: зачем Россия хочет возродить трубопровод ТАПИ

В современных условиях приобретает особое значение энергетический проект-долгострой в Центральной Азии, известный как газовый консорциум четырех стран, подразумевающий создание газового коридора Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

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