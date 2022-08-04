Аналитик Кожухова раскрыла, «какие тучи сгущаются» над рублем

Риск повышения курса рубля в среднесрочной перспективе присутствует с учетом некоторых факторов: в первую очередь, это снижение стоимости нефти, риски рецессии, доступ нерезидентов из дружественных стран, а также обновление бюджетного правила.
Риск повышения курса рубля в среднесрочной перспективе присутствует с учетом некоторых факторов: в первую очередь, это снижение стоимости нефти, риски рецессии, доступ нерезидентов из дружественных стран, а также обновление бюджетного правила.
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