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Аналитик Кожухова раскрыла, «какие тучи сгущаются» над рублем

Аналитик Кожухова раскрыла, «какие тучи сгущаются» над рублем

Риск повышения курса рубля в среднесрочной перспективе присутствует с учетом некоторых факторов: в первую очередь, это снижение стоимости нефти, риски рецессии, доступ нерезидентов из дружественных стран, а также обновление бюджетного правила.

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