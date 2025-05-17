В ГИБДД разъяснили, как работают камеры, которые штрафуют за телефон и ремень, и как можно отменить штраф

На российских дорогах активно внедряются камеры нового поколения – теперь они способны фиксировать не только превышение скорости, но и такие, казалось бы, трудноразличимые нарушения, как отсутствие ремня безопасности или использование телефона за рулём.
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