Захарова: ЧП на "Северных потоках" произошли в зоне контроля американской разведки

Инциденты с утечкой газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток -2" произошли в особой экономической зоне (ОЭЗ) Дании и Швеции, которую контролирует американская разведка, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.