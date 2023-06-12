Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем России

Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 июня поздравил россиян с Днём России. В рамках церемонии вручения государственных наград Путин заявил, что "этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, утверждает единство многонационального народа, преданность своей стране".