Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем России

Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 июня поздравил россиян с Днём России. В рамках церемонии вручения государственных наград Путин заявил, что "этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, утверждает единство многонационального народа, преданность своей стране".
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