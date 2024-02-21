Неблагодарные пациенты нападают на медиков скорой помощи на Кубани

Неблагодарные пациенты нападают на медиков скорой помощи на КубаниНападения на медицинских работников скорой помощи! С этого начинается пост министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.
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