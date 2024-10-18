Нравственные ориентиры: 11 октября в Центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ состоялся семинар-практикум с элементами родительского тренинга ´Современные подходы к формированию духовно-нравственных ценностей семей с детьми дошкольного возраста´.
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