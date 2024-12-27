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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян Веселы стал 6-м игроком с 4000 очков в Евролиге

Ян Веселы стал 6-м игроком с 4000 очков в Евролиге

Форварду «Барселоны» покорилось это достижение в матче с «Црвеной Звездой». Веселы присоединился к списку из 5 баскетболистов, которым удалось это ранее.

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